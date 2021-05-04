РИАМО - 4 мая. Московский регион во вторник остается в тылу циклона, в столице зарядами идет снежная крупа с дождем, сообщается на сайте «Метеоновости».

Вслед за циклоном с атмосферным фронтом начал вторгаться холод. Так, в Наро-Фоминске и Внукове утром во вторник прошли дожди с мокрым снегом, а Шереметьево накрыл небольшой дождь.

По мере того, как продвигался атмосферный фронт, зона дождя и мокрого снега накрыла северо-запад и север Московской области. Также был задет задет мегаполис. Местами в Московском регионе наблюдался град.

На текущий момент фронт уже добрался до западных и северо-западных районов города. Здесь снежная крупа с дождем идут зарядами.

До вечера вторник в Подмосковье и столице действует экстренное предупреждение из-за порывистого ветра. Также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.