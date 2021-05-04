РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи в микрорайоне Леонидовка состоялся митинг в преддверии 9 Мая, жители муниципалитета возложили цветы к памятнику в честь Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В рамках мероприятия почтили память павших воинов, выразили благодарность ветеранам ВОВ за подвиг, возложили цветы.

На митинге выступил вокальный коллектив культурно-информационного центра «Леонидовка» «Серебряные голоса».

Памятник-штык погибшим в ВОВ находится на улице Попова, дом 13. Он располагается на месте одноэтажного деревянного здания райвоенкомата, в котором в годы войны осуществлялся призыв на воинскую службу из Мытищ и Королева, входившего в состав Мытищинского района. Из этого здания ушли на фронт более 45 тыс. человек.