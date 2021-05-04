РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают присоединиться к акции «Окна Победы» и украсить окна в преддверии 9 Мая, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Многие семьи поддерживают Всероссийскую акцию «Окна Победы». Так, сотрудники молодежного центра «Максимум» не остались в стороне и тоже присоединились к акции. По всей стране окна квартир и домов украшают символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Жителей округа призвали присоединиться к акции и украсить свои окна в преддверии праздника.

Принять участие в акции может любой желающий. К участию в акции рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.