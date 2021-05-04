РИАМО - 4 мая. Издательство «Молодая гвардия» подготовило 12 книг серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) о героях Великой Отечественной войны, сообщила заместитель главного редактора издательства Мария Залесская.

Проект «Великая Отечественная война в биографиях» приурочен к 76-й годовщине Великой Победы.

«Эта серия появилась в нашем издательстве не случайно, это логический путь. В следующем году наше издательство отмечает 100-летие, оно старейшее в России. Серия ЖЗЛ еще старше, она отметила уже свое 130-летие. Это легендарная серия, достойная книги рекордов Гиннеса, аналогов в истории нет», - сказала Залесская.

Она отметила, что героям войны неоднократно посвящали книги издательства «Молодая гвардия». Новые сборники серии ЖЗЛ посвящены героям Курской битвы, битвы за Москву, Ленинград, Крым, Берлин, Сталинград, а также пяти маршалам и генералу Николаю Ватутину. Через их судьбы прослеживается история Великой Отечественной войны.

«Эта серия имеет принципиальное отличие от сборников ЖЗЛ. Мы взяли идею «Никто не забыт, ничто не забыто», решили показать битвы через людей, людей разных. И генералов, и снайперов, и лейтенантов, которые совершили свой подвиг, и танковой бригаде», - отметил куратор проекта, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Он уточнил, что книга о Битве под Москвой «Москва-41» Сергея Михеенкова в большей степени посвящена малоизвестным героям, среди них военачальник Михаил Ефремов, герой РФ Иван Флеров, командир дивизии Александр Наумов, юный партизан Саша Чекалин, также дан коллективный портрет 50-й армии.

«Это книга чрезвычайно тяжелая в эмоциональном плане, но правдивая. В статье о каждом герое мы понимаем, что эти люди сделали все, что могли, для победы. Но это колоссальная трагедия для людей и через них мы видим трагедию всей страны. Мы бы хотели, чтобы эта серия попала во все библиотеки воинских частей», - заключил Залесский.

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