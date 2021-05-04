РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 мая. В городском округе Мытищи все официальные праздничные мероприятия ко Дню Победы проведут в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

9 мая состоится празднование 76-й годовщины Великой Победы. Роспотребнадзор рекомендовал массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, перевести в онлайн-формат.

«Мы готовились, разработали для вас интересную праздничную программу на всех сценических площадках округа, конечно же, был запланирован традиционный праздничный салют на набережной. Мы вынуждены все отменить! Ради здоровья, ради жизни! Раз так рекомендуют специалисты, значит на это есть весомые основания», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.



Он добавил, что акции «Бессмертный полк» и «Окна Победы», как и в прошлом году, также пройдут онлайн.