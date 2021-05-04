РИАМО - 4 мая. Десять новых резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» занимаются производством сим-карт, средств конференц-связи, дезинфекционного оборудования и медизделий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2020 году резидентами ОЭЗ стали 22 компании. За 10 лет они планируют инвестировать около 18 млрд рублей и создать около 3 тыс. рабочих мест.

«В этом году к списку резидентов присоединились еще три компании, которые создадут около 130 рабочих мест и вложат почти 600 млн инвестиций в развитие своих производств», – сказал Ефимов.

На площадке «Алабушево» в Зеленограде научно-производственный центр «Элвис» планирует открыть в 2021 году центр проектирования микросхем для космических аппаратов и широкополосных систем связи. Сейчас на заводе «Элвис» работают 500 человек, но после переезда в 2030 году на территорию ОЭЗ штат увеличится до 900 человек, а мощность производства – в четыре раза.

Компания «Хирана+» занимается производством аппаратов искусственной вентиляции легких в ОЭЗ в Печатниках с 2018 года. Статус резидента она получила в конце 2020 года и планирует вложить в производство еще 40 млн рублей.

Также в Печатниках компания «ТЗМОИ» (Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов) занимается производством стерилизаторов, дезинфекционно-моечного оборудования, установкой для обеззараживания медицинских отходов и прочей техники для инфекционного контроля. В статусе резидента планируют инвестировать еще 20,6 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест.

Инжиниринговая компания DriveElectro готовится к переезду в ОЭЗ «Алабушево» из подмосковных Химок. Предприятие выпускает электрогрузовики и комплектующие для электротранспорта. Объем инвестиций составит 375 млн рублей.

Очередной проект в области унифицированных коммуникаций и искусственного интеллекта планирует открыть в Печатниках научно-технический центр «ХайТэк». Там планируют создавать и выводить на рынок программно-аппаратные комплексы для видео-конференц-связи. Объем инвестиций 40 млн рублей.

Компания «Рада-Фарма» работает в Печатниках с 2014 года и занимается изготовлением лекарств и медицинских изделий на основе хлорофилла для фотодинамической терапии – инновационного метода борьбы с онкологией. До 2022 года в производство планируют инвестировать более 40 млн рублей.

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит более 40 млн руб в производство лекарств>>