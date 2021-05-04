РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 мая. Детская школа искусств подмосковных Котельников открыла набор детей на обучение, сообщает пресс-служба администрации округа.

До 23 мая в Котельниковской школе искусств открыт прием заявлений на 2021-2022 учебный год на обучение по общеразвивающим программам. Специальности: фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, свирель, валторна труба и ряд других.

Для обучения приглашают детей в возрасте от 6 до 14 лет. Прием заявлений проводится через Региональный портал государственных услуг (РПГУ). Задать вопросы можно по телефону: 8(495)567-40-60.

Приемные экзамены будут проходить 27 и 28 мая по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом №2.