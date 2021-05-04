РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. Главврач из Королева стал серебряным призером чемпионата России по футболу в составе сборной Московской области, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

Седьмой чемпионат России по футболу среди врачей прошел в Королеве 1 и 2 мая. В играх приняли участие более 260 медиков из 21 команды. Игры проходили в двух категориях: молодежь и 40+. Во второй категории за команду Московской области сыграл главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

«По итогам соревнований команда Подмосковья, которая в таком составе сыграла впервые, заняла второе место. Бронза у Южного Федерального округа, победителями стали москвичи», - написал Ходырев.

В молодежной группе первой стала команда Тверской области, второй - команда Воронежской области и бронзу завоевала команда из Москвы.