РИАМО - 4 мая. Ветер в столице и Подмосковье дует со скоростью до 11-13 м/с, к вечеру он может усилиться до 17-22 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночные часы 4 мая к региону начал подступать холодный атмосферный фронт. Из-за него усилился ветер. Ночью его порывы достигали 10 м/с на главной метеостанции на ВДНХ, 11 м/с – в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

В подмосковном Наро-Фоминске, в Домодедове и в районе аэропорта Шереметьево ветер дул со скоростью 12 м/с. Также в районе Внукова он усиливался до 13 м/с.

К 9 утра порывистый ветер переместился на север, северо-запад и юго-восток области. В Клину и Истре порывы ветра достигали 10-11 м/с, в Кашире – 13 м/с.

Максимальная температура воздуха во вторник в Москве будет в пределах плюс 7-9 градусов, а по области — плюс 5-10 градусов.

Из-за сильного ветра в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.