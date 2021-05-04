РИАМО - 4 мая. Народный артист России, известный советский дрессировщик Михаил Багдасаров умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Росгосцирка, причной смерти артиста стал коронавирус.

Багдасаров — известный советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных и создатель многих цирковых программ.

Багдасаров родился в Баку в 1945 году. В 16 лет поступил в цирк униформистом. С 1973 года начал выступать с самостоятельной программой. Успех пришел к нему в 1979 году, когда он представил свой новый аттракцион «Давид Сасунский», в котором под музыку выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.

В 1991 году Багдасаров представил аттракцион «Тигры-шоу» с 18 уссурийскими тиграми. Звание Народного артиста РФ ему присвоили в 1997 году.