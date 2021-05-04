РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. В нежилом здании на улице Большой Серпуховской в Подольске произошел пожар днем 3 мая, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

3 мая в 13:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании возле ТЦ «Капитолий» на улице Большая Серпуховская, дом №43. В 14:42 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: семь человек и две единицы техники.