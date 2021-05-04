РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Восьмого мая во дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет открытый кубок по ушу-саньда, посвященный Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спорткомитет Люберец и клуб единоборств «Кобра» приглашают представителей всех направлений единоборств поучаствовать в открытом кубке по ушу-саньда «Наследники Победы». Соревнования будут проводиться среди спортсменов 1981-2013 годов рождения в разных весовых категориях. Начало в 10:00.

По вопросам участия необходимо обратиться по телефону: 8(977)532-35-65.

Победителей и призеров во всех возрастных группах и весовых категориях наградят медалями и грамотами. Также спортсменов отметят в номинациях «За лучшую технику», «За самый быстрый бой» и «За волю к победе».