РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. Вальс Победы станцуют в Королеве 5 мая, сообщается на странице центрального городского парка в Instagram.

Вальс Победы станцуют в парке в 18:00 у ротонда «Территория космоса».

Музыкальное сопровождение обеспечит Королевский городской оркестр, а все желающие смогут взять мастер-класс и станцевать вальс.

В этом году 9 мая отпразднуют 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в Подмосковье пройдут различные мероприятия.