РИАМО - 4 мая. Опрос показал, что 54% респондентов поздравляют друзей и близких с Днем Победы в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, а еще 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, сообщает пресс-служба соцсети «Одноклассники».

Онлайн-опрос о том, как отмечают День Победы пользователи рунета, был проведен «Одноклассниками» совместно с исследовательским центром ResearchMe. В исследовании приняли участие 981 человек старше 18 лет, которые поделились, как будут ли выходить на улицы города 9 мая и как поздравляют друзей и близких с праздником.

Также 19% опрошенных рассказали, что публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник.

Кроме того, 37% респондентов рассказали во время опроса о том, что испытывают радость, что в этом году могут присоединиться к празднику на улицах своего города.

Однако 19% отметили, что пока опасаются участвовать в больших мероприятиях из-за пандемии. Еще 27% опрошенных, по их словам, традиционно отмечают праздник дома, а 17% называют 9 мая «тихим праздником и днем памяти».

День Победы — это большой праздник, но все отмечают его по-разному. 49% респондентов рассказали, что выезжают в этот день на природу с друзьями и семьей, 26% участвуют в праздничных мероприятиях города, а 17% посещают мемориалы памяти или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Любопытно, что четверть опрошенных (24%) предпочитают отмечать этот день тихо в спокойной обстановке.

Больше половины опрошенных (56%) в День Победы с интересом читают публикации про героев Победы от друзей и авторов в ленте новостей, но историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%). 17% пользователей рунета считают такие посты к 9 мая не совсем уместными.

Пользователи социальной сети «Одноклассники» получают множество возможностей для того, чтобы поздравить близких и вспомнить участников войны в День Победы. Ежегодно в праздничные дни 9 мая пользователи отправляют миллионы виртуальных подарков, а также поздравляют лично — с помощью открыток и стикеров в сообщениях.

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