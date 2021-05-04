РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мая. Каратисты из Королева стали призерами первенства России, в котором приняли участие более 600 спортсменов, сообщил «РИАМО в Королеве» тренер спортсменов Максим Горланов.

Первенство России по Киокусинкай карате прошло 1 и 2 мая в Москве в центре боевых искусств. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 37 регионов России.

«Семеро королевцев представляли Московскую область. Двое наших спортсменов из клуба «Монолит» смогли пробиться в финальную часть турнира», - сказал Горланов.

Наталья Мусиенко заняла второе место в категории 12-13 лет до 45 килограмм, Александр Воробьев стал бронзовым призером среди юношей 14-15 лет до 65 килограмм.