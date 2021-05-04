РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. В Домодедове на обелиск Славы внесли еще 12 имен воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На плитах мемориального комплекса увековечено более 6,8 тыс. имен жителей Домодедова. Цифры постоянно меняются, так как открываются новые данные.

Сбором информации занимается руководитель организации «Домодедовский краевед» и методист Историко-художественного музея, полковник Виктор Ведешкин.