РИАМО - 4 мая. Группа-компаний «Абсолют» передала в собственность дольщикам 350 квартир в корпусе №1 в составе жилого комплекса «Переделкино Ближнее» в деревне Рассказовка новой Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новостройке пристроили адрес: поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 14. Всего в доме - 506 квартир. Часть из них находится в реализации.

На первых этажах новостройки находятся административно-офисные помещения, магазины, аптеки. Для удобства жителей были обустроены кладовые для хранения крупногабаритных и сезонных вещей.

Кроме того, в ЖК «Переделкино Ближнее» в эксплуатацию был введен еще один корпус – на 609 квартир. Также к сдаче готов детсад на 350 мест. В июле девелопер планирует ввести в эксплуатацию паркинг на 300 машино-мест.

ЖК «Переделкино Ближнее» – микрорайон в новой Москве, где формируется развитая территория с досуговой, социальной и коммерческой составляющей. Свыше 60 корпусов в жилом проекте уже введены в эксплуатацию.