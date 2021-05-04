РИАМО - 4 мая. Российским дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, включая одуванчик и мяту, грозит административный штраф, сообщает РИА Недвижимость.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ. <...> К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», – сказала юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Она добавила, что законом предусматривается ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений и растениями-сорняками.

Мацукова отметила, что правонарушение заключается и в действии, и в бездействии. Так, человек не может использовать зараженные семена или не применять химикаты для уничтожения сорняков, не убирать их механически.

По словам юриста, за правонарушением следует предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 руб. для граждан, от 500 рублей до 1 тыс. – для должностных лиц, а также от 5 до 10 тыс. руб. – для юридических лиц.

Мацукова подчеркнула, что если нарушение несущественно и вред от него мал, то административной ответственности можно избежать.

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