РИАМО - 4 мая. В столице ведут строительство четырех электродепо, которые предназначены для отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он добавил, что на территории депо «Нижегородское» сейчас возводят основные конструкции отстойно-ремонтного корпуса. Кроме того, там ведут ведут архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность оценивается в 43%.
На территории депо «Южное» идет сооружение ограждающих конструкций и устройство фундаментов. В свою очередь, на территории депо «Выхино» строят здание базы аварийно-восстановительных средств и цеха для обточки колесных пар. Строительная готовность объекта оценивается в 30%.
А на территории электродепо «Владыкино» сооружаются новые нефы отстойно-ремонтного корпуса, строится здание эксплуатационного персонала и склад эскалаторных служб. Готовность объекта — 55%.
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