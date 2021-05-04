РИАМО - 4 мая. В столице ведут строительство четырех электродепо, которые предназначены для отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Вопрос обеспечения метрополитена современными электродепо для обслуживания подвижного состава сегодня очень актуален. В апреле этого года мы завершили реконструкцию и ввели депо «Сокол», сейчас ведется строительство и реконструкция еще четырех электродепо», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на территории депо «Нижегородское» сейчас возводят основные конструкции отстойно-ремонтного корпуса. Кроме того, там ведут ведут архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность оценивается в 43%.

На территории депо «Южное» идет сооружение ограждающих конструкций и устройство фундаментов. В свою очередь, на территории депо «Выхино» строят здание базы аварийно-восстановительных средств и цеха для обточки колесных пар. Строительная готовность объекта оценивается в 30%.

А на территории электродепо «Владыкино» сооружаются новые нефы отстойно-ремонтного корпуса, строится здание эксплуатационного персонала и склад эскалаторных служб. Готовность объекта — 55%.