РИАМО - 4 мая. На участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» активно ведутся строительные работы, все идет по графику, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он уточнил, что на этих двух станциях рабочие смонтировали ограждающие конструкции котлованов, выполнили водопонижение.
По его словам, на станции метро «Физтех» обустраивают стройплощадку и проводят подготовительные работы по ограждению котлована.
«Проходка перегонных тоннелей на участке идет согласно графику», - подчеркнул заммэра.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на сегодняшний день ведется проходка правого перегонного тоннеля на участке между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Готовность тоннеля составляет 42%.
Он напомнил, что соседний тоннель на данном участке был пройден летом 2020 года.
«На перегоне между «Лианозово» и станцией «Физтех» тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина» возводят два однопутных тоннеля», - добавил Кравцов.
На новом участке «салатовой» ветки будет три станции с проектными названиями «Лианозово», «Улица 800-летия Москвы» и «Физтех».
Продление линии до поселка Северный позволит улучшить транспортную доступность некоторых столичных районов и позволит снизить трафик транспорта на Дмитровском шоссе и прилегающих улицах.
Ожидается, что ввод участка данной ветки позволит жителям севера мегаполиса экономить до 20 минут времени на поездках по городу.
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