РИАМО - 4 мая. На участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» активно ведутся строительные работы, все идет по графику, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент на станциях «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» завершены работы по выносу инженерных коммуникаций и разработке котлованов, производится прокладка кабельных линий, возведение монолитных конструкций станций и гидроизоляции», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на этих двух станциях рабочие смонтировали ограждающие конструкции котлованов, выполнили водопонижение.

По его словам, на станции метро «Физтех» обустраивают стройплощадку и проводят подготовительные работы по ограждению котлована.

«Проходка перегонных тоннелей на участке идет согласно графику», - подчеркнул заммэра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на сегодняшний день ведется проходка правого перегонного тоннеля на участке между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». Готовность тоннеля составляет 42%.

Он напомнил, что соседний тоннель на данном участке был пройден летом 2020 года.

«На перегоне между «Лианозово» и станцией «Физтех» тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина» возводят два однопутных тоннеля», - добавил Кравцов.

На новом участке «салатовой» ветки будет три станции с проектными названиями «Лианозово», «Улица 800-летия Москвы» и «Физтех».

Продление линии до поселка Северный позволит улучшить транспортную доступность некоторых столичных районов и позволит снизить трафик транспорта на Дмитровском шоссе и прилегающих улицах.

Ожидается, что ввод участка данной ветки позволит жителям севера мегаполиса экономить до 20 минут времени на поездках по городу.

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