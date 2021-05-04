РИАМО - 4 мая. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи 6 мая на территории микрорайона Железнодорожный проведут рейд по пресечению фактов нарушения перевозки детей, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств.

Профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир» пройдет 6 мая с 14:00 до 16:00.

Водителям напомнили, что перевозка детей от семи до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.