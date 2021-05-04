РИАМО - 4 мая. Неизвестный напал на мужчину в центре столицы и сильно его избил, пострадавший смог сам обратиться в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в Столешниковом переулке у дома 8.

Мужчина 1991 года рождения обратился в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также закрытым перелом левой глазницы со смещением. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается подозреваемый.

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