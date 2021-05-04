РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мая. Для удобства жителей городского округа Люберцы центральный клиентский офис МособлЕИРЦ в праздники будет работать 5, 6 и 7 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 по 10 мая изменился график работы клиентских офисов МособлЕИРЦ. Для удобства жителей Люберец 5, 6, и 7 мая в городском округе будет работать центральный клиентский офис по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №5. Другие клиентские офисы, расположенные в городском округе, в майские праздники не работают.

5 и 6 мая офис будет работать с 9:00 до 16:00 без перерыва, а 7 мая – с 9:00 до 15:00, также без перерыва. С 11 мая офисы МособлЕИРЦ вернутся к обычному режиму работы.

Жители Люберец могут без комиссии оплачивать счета за ЖКУ в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра. Личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн» работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.