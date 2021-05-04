РИАМО - 4 мая. На длинных выходных в мае у жителей Подмосковья есть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить себя и окружающих, вакцинация в регионе не будет останавливаться на майские праздники. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Сделать прививку можно как в поликлиниках, так и в выездных пунктах в торговых центрах и СНТ. Выбрать наиболее подходящий пункт поможет интерактивная карта на сайте.
«Мы просим, чтобы и в кругу семьи тоже обсудили, и уже решились поставить прививку. Нет ничего лучше вакцины - это факт», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, госпитализация Covid-пацентов в регионе не падает, она держится на уровне 450-480 человек в сутки.
«Мы готовим резервные койки, если, не дай бог, на эти праздники что-то будет, какой-то взрыв, то мы должны быть готовы. Система (здравоохранения – ред.) должна быть готова, мы за это несем ответственность», - отметил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что ограничения в регионе не планируют вводить, но планируется, что все пункты вакцинации от Covid-19 будут работать.
В недавнем обращении к жителям губернатор заявил, что массовая вакцинация - одна из важнейших на сегодня задач. Там, где делают прививки, снижается госпитализация.
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