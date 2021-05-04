РИАМО - 4 мая. Пользователи Telegram из России во вторник столкнулись со сбоями в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Жалобы пользователей стали поступать около 11:00. На данный момент 84% пользователей не могут подключиться к сервису, еще 15% не имеют возможности отправить сообщения.

Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Мессенджер работает с перебоями на территории России, а также в ряде стран СНГ, включая Украину. Что стало причиной сбоев, пока неизвестно.