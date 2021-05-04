РИАМО - 4 мая. В столице после смертельного ДТП на 8 км Кутузовского проспекта проводится проверка, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Авария произошла 3 мая в 02:50 в районе площади Победы, д. 1.

Женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем каршеринга Volkswagen Polo, не справилась с управлением и совершила наезд на фонарный столб. В результате ДТП она погибла на месте.

Ранее водителям порекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за порывистого ветра в Москве.