РИАМО - 4 мая. Проводится доследственная проверка по факту гибели полуторагодовалого мальчика при падении из окна многоквартирного дома в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, ребенок находился под присмотром родителей во время проветривания комнаты. Когда окно закрыли, то взрослые забыли вытащить из него ручку, как делали это всегда. Во время того, как родители вышли из комнаты, мальчик забрался на подоконник и выпал из окна с высоты 13-го этажа.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК напоминает родителям, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. В регионе падение из окон остается одной из основных причин детского травматизма и смертности.

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