РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Занятия скандинавской ходьбой в парке Талалихина подмосковного Подольска возобновятся с 20 мая, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Со вторника тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев в парке Талалихина находится в отпуске. Его не будет до 18 мая. Занятия в парке возобновятся с 20 мая.

Присоединиться к тренировкам по скандинавской ходьбе могут все желающие бесплатно. Узнать подробности можно по телефону: 8 (964) 511-68-33.