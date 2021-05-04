РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мая. В Домодедове в майские праздники будет проходить вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

С 4 по 7 мая с 9:00 до 20:00 вакцинация проходит в городской поликлинике (ул. Пирогова, д. №9), а с 10:00 до 14:00 в МФЦ (ул. Советская, д. 19).

5 мая с 10:00 до 13:00 прививку можно сделать в СНТ «Пахра». При въезде там будет установлена мобильная поликлиника.

8 и 9 мая с 10:00 до 14:00 вакцинация пройдет в парке «Елочки» у досугового центра.

10 мая с 9:00 до 15:00 прививку можно будет сделать в городской поликлинике, а с 10:00 до 14:00 - в МФЦ и в парке «Елочки».

Число граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье, превысило 800 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V».

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