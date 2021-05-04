РИАМО - 4 мая. Длинные майские праздники продолжаются, поэтому в это время не нужно забывать о детской безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Многие из вас вместе с детьми отправились за город. Прошу вас, не теряйте бдительность! Не оставляйте детей без присмотра!» — написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Нужно следить за тем, чтобы жидкость для розжига костров не попадала в детские руки. Это частая причина серьезных ожогов и отравлений.

Кроме того, при отдыхе около водоемов нужно всегда держать детей в поле зрения, чтобы они случайно не заблудились и не упали в воду. На даче нужно обязательно закрыть доступ к искусственным водоемам, колодцам, бассейнам и ямам. Это также нужно, чтобы сохранить детям жизнь.

«Обязательно установите оконные блокираторы, если у вас двух-трехэтажный дом!» — добавила Мишонова.

Она напомнила, что неутешительная статистика прошлогодней самоизоляции, которую многие провели с детьми за городом, показала, что все данные меры необходимы. Большинство падений как раз были из окон вторых-третьих этажей частных домов и с лестниц.

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