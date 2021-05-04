РИАМО - 4 мая. В Москве до вечера вторника объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре, гражданам нужно соблюдать меры предосторожности, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

С 11:00 до 21:00 на территории столицы местами ожидается ветер порывами до 13-18 м/с.

Москвичам рекомендовали по возможности не пользоваться автомобилем и не парковать его под деревьями.

Пешеходам на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее корреспондент РИАМО сообщил, что мелкий град выпал в районе станции метро «Митино» на северо-западе столицы.