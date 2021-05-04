РИАМО - 4 мая. Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье и столице в ближайший час и до вечера вторника из-за сильного ветра, сообщается на сайтах ГУ МЧС России столицы и Московской области.

Так, до 23:00 вторника в Московской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А в столице с сохранением до 21:00 вторника ожидаются порывы ветра 13-18 м/с.

В связи с этим автомобилистов просят парковать машины вдали от деревьев.

А пешеходам столицы советуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

В Московском регионе до 5 мая действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.