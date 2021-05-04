РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Жителей городского округа Подольска пригласили принять участие в субботнике в Ивановском лесу 6 мая, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

«В Подольске 6 мая пройдет субботник в Комсомольском лесопарке (Ивановском лесу). Сбор участников состоится в 10:00», - написал Чириков.

Он отметил, что сбор пройдет в сквере 200-летия Подольска, напротив дома №13 по улице Маштакова.

К участию приглашаются все желающие.