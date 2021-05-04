РИАМО - 4 мая. Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки 1584 человека, всего в городе после Covid-19 выздоровели 997 957 пациентов, сообщает московский оперштаб.
В мегаполисе за сутки подтверждено 2050 новых случаев заболевания. Также за сутки госпитализированы 1070 заболевших.
В Москве за сутки скончался 61 пациент с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус.
Всего в городе зафиксировали 1 103 403 случая заболевания, за весь период скончались 18 547 пациентов.
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