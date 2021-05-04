РИАМО - 4 мая. Мелкий град выпал в районе станции метро «Митино» на северо-западе столицы, он сменился зарядами снега, передает корреспондент РИАМО.

Утром во вторник резко пошел мелкий град, после чего он сменился снегом. При этом дует сильный ветер. Прохожие прячутся от непогоды под козырьком торгового центра и в переходе станции метро.

В Москве во вторник столбики термометров не поднимутся выше плюс 9 градусов. Ожидается ветер с порывами до 13 м/с. В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

При порывистом ветре следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.