РИАМО - 4 мая. Столичная прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту пожара в гостинице на юго-востоке города, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в здании гостиницы «Вечный зов» на улице 6-я Кожуховская произошло ночью во вторник. В результате ЧП один человек погиб. Также есть пострадавшие, в том числе дети.

В гостинице проживали более 300 человек, в том числе порядка 100 несовершеннолетних детей из других городов. Предварительно, на момент возгорания системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).