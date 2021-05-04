РИАМО - 4 мая. В столице за минувшие сутки зафиксировали 2050 новых случаев Covid-19, всего в городе выявили 1 103 403 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно. Вакцинация проводится в поликлиниках и выездных пунктах.

Столичные власти пока не планируют отменять требование носить маски и перчатки в общественных местах и пассажирском транспорте из-за ситуации с Covid-19.

В России за сутки выявлено 7770 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Умерло 337 пациентов, полностью выздоровели 6755 человек.

Всего на текущий момент в РФ зарегистрировано 4 839 514 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии скончались 111 535 граждан, выздоровели 4 457 044 человека.

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