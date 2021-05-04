РИАМО - 4 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины во время пожара в гостинице, расположенной на юго-востоке столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ночью во вторник в отеле на 6-й Кожуховской улице произошел пожар. В здании находилось свыше 300 человек. В результате пожара один мужчина погиб. Также есть пострадавшие, в том числе дети. Они находятся в больнице.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления СК России по Москве. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметила Иванова.

Для определения причины и очага возгорания следствием назначен ряд экспертиз.

По данным СМИ, речь идет о гостинице «Вечный зов».