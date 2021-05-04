РИАМО - 4 мая. В столице у курьера интернет-магазина украли два телефона, злоумышленников было двое, материальный ущерб составил 240,5 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Полицейские, которые прибыли на место преступления установили, что двое неизвестных, находясь с тыльной стороны дома № 21 по улице Декабристов, открыто похитили у потерпевшего 1999 года рождения два телефона, которые принадлежат администратору интернет-магазина. После этого злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело.