РИАМО - 4 мая. Гости столичного парка 50-летия Октября теперь могут воспользоваться услугами Wi-Fi, всего парках мегаполиса сейчас действует 931 точка доступа к беспроводному интернету, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С помощью Wi-Fi горожане во время прогулок остаются на связи с близкими и экономят интернет-трафик на смартфоне.

«Беспроводной интернет появился в парке 50-летия Октября. Это один из самых больших парков культуры и отдыха на юго-западе Москвы. Ежегодно здесь бывают около 1 млн человек. В общей сложности на территории 43 московских парков действует 931 точка доступа Wi-Fi», — отметил глава проекта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Парк был отреконструирован три года назад. Сейчас в нем проводят концерты, соревнования, фестивали и мастер-классы.

Кроме того, в парке есть скалодром, каток, скейт-парк, смотровая площадка и сцена. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организована специальная площадка.