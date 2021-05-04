РИАМО - 4 мая. Реконструкцию и строительство двух улиц в рамках первого этапа развития транспортной инфраструктуры возле станции «Коммунарка» Сокольнической ветки столичного метро запланировано завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект развития транспортной инфраструктуры в районе станции «Коммунарка» включает в себя три этапа. Здесь выполнят строительство и реконструкцию нескольких улиц общей протяженностью около 3 км. Завершить работы по одному из этапов планируется в текущем году», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что реализация данного проекта поможет обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией подземки и улично-дорожной сетью новой Москвы, а еще уменьшить загруженность автодорог в поселке.

Реконструкция улиц

«В рамках начального этапа дорожники активно заняты реконструкцией улицы Сосенский Стан на участке от улицы Лазурная до улицы Александры Монаховой. На дороге организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении, и оборудуют остановки для общественного транспорта», – сказал заммэра.

По его словам, еще рабочие проведут реконструкцию улицы Ясной. Ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта, которая располагается около станции метро «Коммунарка».

Как отметил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, в Коммунарке также появится новая улица длиной порядка 500 м. Она будет расположена между улицами Сосенский Стан и Александры Монаховой околоторгово-офисного центра.

«По дороге будет организовано движение общественного транспорта. Кроме того, на данном этапе дорожники оборудуют дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов», – пояснил Жидкин.

Он добавил, что в конце работ по развитию улично-дорожной сети около станции метрополитена в Коммунарке реконструируют улицу Фитаревскую на участке от улицы Александры Монаховой до улицы Сосенский Стан протяженностью порядка 300 м.

Новое освещение и светофоры

По его словам, на всех построенных участках рабочие заменят и, где нужно, установят наружное освещение, сделают дождевую канализацию, тротуары. Кроме того, на улицах установят новые светофоры и остановки общественного транспорта.

Глава департамента развития новых территорий столицы уточнил, что после окончания строительно-монтажных работ прилегающую территорию благоустроят.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено свыше 250 км дорог. Согласно адресной инвестиционной программе мегаполиса до конца 2023 года в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 100 км.

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