РИАМО - 4 мая. Количество пострадавших при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы увеличилось до 18 человек, передает ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, всего пострадали 18 постояльцев, их них 10 — дети. В больницы доставили 14 пострадавших, в их числе восемь детей.

Возгорание произошло в здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице ночью во вторник. Площадь пожара составила порядка 100 кв. м.

Всего в гостинице находились 305 человек.