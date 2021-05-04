РИАМО - 4 мая. В столице женщина совершила разбойное нападение на безработного, она обокрала мужчину при помощи перцового баллончика, который распылила в лицо потерпевшему, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой - ред.)», – сказал собеседник агентства.

Нападение, во время которого злоумышленница похитила у мужчины 1994 года рождения личные документы и банковскую карту, произошло по адресу: улица Белореченская, дом 39. Чуть позже с банковского счета было похищено 460 тыс. рублей.

Злоумышленница была задержана по адресу: шоссе Фрезер, дом 15. Ей оказалась безработная 1997 года рождения. Она изобличена в совершении преступления.