РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мая. Жителям подмосковного Подольска напомнили о проблеме заболеваемости инфекциями через укусы клещей и призвали соблюдать меры профилактики, сообщается на сайте администрации округа.

Управление Роспотребнадзора по Московской области, проанализировав заболеваемость инфекциями, передаваемыми через укусы клещей, сделало вывод, что проблема данных инфекций на территории Подмосковья продолжает оставаться крайне актуальной. С 15 марта был организован еженедельный мониторинг за инфекциями, передаваемыми клещами. По состоянию на 22 апреля медучреждениями области было зарегистрировано 200 обращений, в том числе 58 – среди детей.

По многолетним наблюдениям пик обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей регистрируется в первой половине мая, в период майских праздников. По состоянию на 22 апреля в целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, были проведены акарицидные обработки на территории площадью лишь 3,76 га.

Жителям Подольска напомнили о том, что для похода в лес необходимо надевать одежду, не оставляющую открытых мест, и головной убор. Необходимо также пользоваться репеллентами, отпугивающими клещей, периодически осматривать себя, детей, друг друга во время пребывания в лесу на предмет обнаружения клещей. Также нужно осматривать домашних животных, взятых в лес и обязательно осмотреть себя после возвращения из леса домой.