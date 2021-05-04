РИАМО - 4 мая. Два маршрута пассажирских трамвайчиков на электрической тяге планируют запустить по Москве-реке в рамках эксперимента, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы наметили два маршрута экспериментальных. Первый маршрут от Северного речного вокзала. Второй – от Южного (речного вокзала - ред.) до ЗИЛа пока», – сообщил Собянин в видео, опубликованном в его персональном блоге.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведен конкурс на реализацию проекта. Есть вероятность, что трамвайчики будут запущены на электрической тяге.

«Попробуем, что из этого будет. Действительно, это больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация. Слишком прерывистая у нас река, слишком извилистая и так далее», – отметил мэр.

Маршрут протяженностью 30-40 минут на машине займет по воде до 2 часов. Кроме того, билет на водный маршрут будет выше стоимости такси.

«Он (проект – ред.) очень сложный и неоднозначный. Много плюсов, немало и минусов. Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», – подчеркнул градоначальник.

Сезон речных прогулок: 10 маршрутов по Москве‑реке и круизов из столицы>>