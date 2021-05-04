РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 мая. В подмосковном Дзержинском приступили к замене плитки на улице Ленина и в парке «Сказка», работы завершат до конца июня. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

Ранее к нему обратились жители с вопросом о том, зачем перекладывают плитку на тротуаре на улице Ленина.

«В конце апреля началась реконструкция парка «Сказка». Работы включают в себя и обновление плитки на улице Ленина от парка «Сказка» до сквера имени Пушкина вдоль домов №13, 15, 17. Также плитку поменяют и в самом парке», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



В 2019 году на портале «Добродел» жители голосовали за обустройство общественных пространств. Лидерами стали парк «Сказка» и сквер имени Пушкина. Планировалось, что все работы проведут одновременно в 2020 году. Но коррективы внесла пандемия. Поэтому в 2020 отремонтировали сквер имени Пушкина, а в этом году – парк «Сказка» и прилегающую территорию, то есть улицу Ленина от «Сказки» до сквера.

«Все работы завершат до конца июня. В нашем городе появится современное общественное пространство, где смогут гулять дети разных возрастов и, конечно, взрослые», - уточнил Будкин.



Реконструкцию парка «Сказка» проводят по программе губернатора «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда».