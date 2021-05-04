РИАМО - 4 мая. Розовые и красные фламинго снова поселились на Большом пруду в Московском зоопарке, ранее они зимовали в теплом помещении, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

В Московском зоопарке фламинго гнездятся ежегодно. Вначале пара птиц тщательно выбирает место: может занять прошлогоднее, а может отвоевать другое. Пара строит гнездо из глины — для этого в уличном вольере подготовлено специальное место.

Осенью птицы возвращаются в теплое помещение. Фламинго довольно хорошо переносят низкие температуры, они могут оставаться на Большом пруду до того момента, пока вода не начинает замерзать.

Как в летнем, так и в зимнем вольере, птицы живут достаточно кучно. В природе они также селятся крупными колониями.

Фламинго распространены в Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Колонии розового фламинго также существуют на юге Испании, Франции и на Сардинии.

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