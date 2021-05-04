РИАМО - 4 мая. Свыше 8 тыс. консультаций для ветеранов провели в центрах госуслуг за 2 года работы проекта «Москва — с заботой о ветеранах», также там получили свыше 24 тыс. звонков и оказали более чем 4 тыс. услуг для участников проекта, сообщается на сайте мэра Москвы.

В большинстве случаев ветераны обращались за оформлением и выдачей социальной карты, а также за выдачей справок о городских и федеральных выплатах. Кроме того, они подавали документы для предоставления льгот на телефонную связь.

«Проект «Москва — с заботой о ветеранах» — это возможность выразить благодарность людям, совершившим героический подвиг в годы войны. Мы стремимся создать для них комфортные условия получения важных государственных услуг, обеспечить индивидуальный подход к каждому», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в 2019 году свыше 60 тыс. ветеранов, которые живут в столице, получили индивидуальный сертификат. На нем указан номер телефона персонального помощника, который всегда находится на связи и готов ответить на интересующие вопросы. После того, как ветеран назначит встречу со специалистами, он может оформить нужные документы не выходя из дома.

Данный проект был запущен 2 года назад в преддверии Дня Победы. За каждым участником проекта закреплен персональный помощник в лице руководителя районного центра «Мои документы». К нему ветераны могут обратиться напрямую. Так, участник программы может выбрать удобную дату и время, когда сотрудник центра придет к нему домой.

«Мои документы» внимательно относятся к истории ВОВ. Еще один важный проект реализуется вместе с Главархивом и называется «Москва — с заботой об истории». Он необходим для того, чтобы сохранить фото, письма, документы и предметы быта времен войны

Чаще всего они обращались за оформлением и выдачей социальной карты, а также за выдачей справок о городских и федеральных выплатах.

Граждане могут передать материалы в Главархив через центры госуслуг. В архиве материалам обеспечат должное хранение, также их могут отреставрировать. За два года действия проекта в московский Главархив через столичные центры госуслуг было передано свыше 8,8 тысячи документов и предметов периода ВОВ.