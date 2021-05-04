РИАМО - 4 мая. В столице житель пятиэтажки на улице Паперника перерезал трос промышленному альпинисту в ходе ремонтных работ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел днем 3 мая. Мужчина 1978 года рождения рассказал правоохранителям, что во время ремонта пятиэтажного дома житель одной из квартир, которая находится пятом этаже, потребовал прекратить работы по замене балконных плит. После этого он перерезал специалисту страховочный трос.

Альпинист был закреплен на тросе и не пострадал из-за того, что спустился на балкон четвертого этажа.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.