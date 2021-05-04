РИАМО - 4 мая. В Московской области и в столице продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Так, в Подмосковье предупреждение продлено до 12:00 5 мая, а в Москве до 13:00 5 мая.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Орловской, Смоленской, Тверской, Курской и Костромской областях Центрального федерального округа.

Во вторник в регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Температура днем ожидается 6-8 градусов выше нуля.

5 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью температура ожидается в районе плюс 2 - плюс 4 градуса, днем - от плюс 14 до плюс 16 градусов.